Rusland valt militair vliegveld nabij Kiev aan, gevechten rondom hoofdstad

Volgens onbevestigde berichten wordt een grote aanval uitgevoerd met enkele tientallen Russische helikopters vanuit Wit-Rusland. Er zou flink gebombardeerd zijn. De huidige status van het internationale vliegveld Antonov is onduidelijk. Maar het betekent wel dat de Russen steeds meer in de buurt van Kiev raken en verder oprukken.

Rusland heeft het tijdens de inval donderdag vooral voorzien op belangrijke transport- en aanvoerwegen, Oekraïense wapendepots en militaire bases. Meerdere oorlogscorrespondenten melden op sociale media dat er heftige gevechten gaande zijn, vooral langs de grenzen en rondom Kiev.

De Oekraïners vrezen dat de Russen luchtlandingen gaan uitvoeren om daarna op te rukken naar het regeringsdistrict in Kiev. Een Oekraïens militair vliegtuig is circa 20 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Kiev neergestort. Er waren veertien mensen aan boord. Volgens de Oekraïense politie zijn vijf van hen om het leven gekomen. Over de oorzaak is niets bekend. De crash is gebeurd terwijl er meldingen komen van Russische aanvallen in de omgeving van Kiev.

Volgens Oekraïense grenswachten zijn ze zwaar onder vuur komen te liggen door artillerievuur en binnenkomende tanks en troepen van Rusland. Ook Wit-Russische troepen zouden Poetins leger ondersteunen, maar president Loekasjenko ontkent betrokkenheid. Duidelijk werd al wel dat Russische troepen de Wit-Russische grens oversteken, nadat eenheden eerder in de buurt militaire oefeningen hadden gehouden.

Een neergeschoten Russisch toestel, de beelden werden gepubliceerd door het Oekraïense ministerie van Defensie. Ⓒ telegram

Ook aan Russische zijde zouden verliezen worden geleden. Het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken meldde eerder dat zeker zes Russische vliegtoestellen zijn neergehaald in de oostelijke regio Donbas. Daarbij zou vijftig man van het Russische leger zijn omgekomen. Twee Russische soldaten zijn gevangen genomen, melden Oekraïense autoriteiten.

Moskou streeft naar een pro-Russische regering in Kiev, en wil daarmee de Amerikaanse invloed verdrijven. Dat zegt een hooggeplaatste Russische parlementariër. Een woordvoerder van de Russische machthebbers in het Kremlin weigerde te zeggen of de Russen een ’eigen’ regering in Kiev willen installeren.

Henk Slijkhuis woont in het noordoosten van Oekraïne en beschrijft de groeiende onrust onder de bevolking.

VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR vreest dat de Russische inval in Oekraïne „verwoestende gevolgen” zal hebben voor de burgerbevolking. De organisatie maakt zich ernstige zorgen en concludeert dat „oorlog geen winnaars kent, terwijl talloze levens worden verscheurd.” Commissaris Filippo Grandi roept buurlanden op hun grenzen open te houden „voor mensen die veiligheid en bescherming zoeken.”