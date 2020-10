Dominee Staphorst: ’Kerken hebben geen uitzonderingspositie’

De kerk maakte zaterdag al bekend minder bezoekers toe te gaan laten. Ook klinken er minder psalmen in het Godshuis. Een mondkapje is niet verplicht. „Mensen zijn bezorgd over hun gezondheid, hun bedrijf, hun baan, anderen hebben in de achterliggende periode dierbaren verloren door de dood. Als dan bekend wordt dat er in een kerkelijke gemeente zeshonderd mensen naar de kerk gaan terwijl de stadions leeg blijven en ook de horeca weer een flinke stap terug moet doen, doet dat op z’n minst de wenkbrauwen fronsen en de vraag opborrelen: Waar is de kerk mee bezig?”, aldus de predikant van de gemeente met vijfduizend leden, in een ingezonden brief aan de Stentor.

De predikant wijst ook op de ’grote winkelketens, bouwmarkten, concertgebouwen, musea, pretparken en evenementenhallen’ die open zijn. „Daar komen nog steeds vele honderden en soms duizenden mensen samen. In dat opzicht nemen kerken geen uitzonderingspositie in.”

Geen dictatuur

„Naar de kerk gaan is voor degenen die dat doen een manier om gezamenlijk met anderen het geloof te belijden en te luisteren naar de verkondiging en uitleg van het Woord van de Levende God. De hele geschiedenis door, zelfs toen dat in sommige dictaturen verboden werd, kwamen christenen samen om met elkaar te bidden en God te eren en te dienen en op te roepen tot bekering.”

De scriba van de kerk in Staphorst, A. Bouwman, kan in de nieuwe opzet niet aangeven hoeveel mensen er precies de diensten kunnen bijwonen. Wel heeft de kerkgemeente volgens hem het advies van het landelijk bureau van de Hersteld Hervormde Kerk overgenomen en het aantal bezoeker „substantieel afgeschaald.”

Wat betreft het zingen heeft de kerkenraad het advies ook opgevolgd door het aantal psalmen bij de diensten te verminderen. „Alle aanwezigen mogen zingen ongeacht hun leeftijd”, aldus Bouwman. De kerk heeft een rapport laten opmaken over de ventilatie en luchtverversing en die voldoen volgens hem meer dan ruimschoots aan de norm. „Met het aantal mensen dat nu kan komen en mag zingen is de kans op besmetting 0,0 procent”, verzekert Bouwman.