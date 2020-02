Zorgen om sinds weken vermiste tiener (17) uit Winterswijk

De jongen werd een aantal weken geleden voor het laatst gezien op zijn woonadres in Winterswijk. Hij verscheen die dag niet op school. Sindsdien is er alleen nog via WhatsApp contact gelegd. „In de dagen voorafgaand aan 30 januari zijn er enkele omstandighede geweest, waardoor de politie en famililie ernstig twijfelt of Sheldon wel over zijn eigen telefoon beschikt”, aldus de politie.

Signalement

Sinds eind januari ontbreekt van de tiener dus elk fysiek spoor. De politie brengt nu een signalement en foto’s naar buiten. Sheldon is 1.80 meter lang, fors van postuur en heeft een negroïde uiterlijk. Hij droeg ten tijde van zijn verdwijning waarschijnlijk een trainingsbroek, zwarte jas, zwart/witte Nike schoenen en had een klein sikje op zijn kin.

„Eén van de laatste middelen die wij gebruiken is het publiceren van naam en foto’s. In het traject sinds 30 januari is heel veel in het werk gesteld om Sheldon te vinden. Helaas is dit niet gelukt tot nu toe”, licht politie Winterswijk toe.