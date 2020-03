Nu meer doden Italië dan China: zo ernstig is het

Een zorgmedewerker kijkt zorgelijk in het Oglio Po-ziekenhuis in Cremona. Ⓒ REUTERS

ROME - Italië heeft China donderdag ingehaald als land met meest slachtoffers van het coronavirus ter wereld. Er kwamen donderdag weer eens 427 doden bij, waarvan 209 in Lombardije. Er zijn nu in totaal 3.405 doden door het coronavirus in Italië. Bovendien liggen bijna 2.500 mensen op de intensive care waarvan een deel riskeert spoedig te sterven.