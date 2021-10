Man kan niet komen werken: ’Geen schone sokken’

Ondernemer Ken Moore had al veel meegemaakt met zijn medewerkers, meldt de Daily Mirror, maar het appje waarin zijn werknemer zich afmeldde omdat zijn ’vriendin zijn sokken niet had gewassen’ verbijsterde zelfs hem. Moore plaatste een screenshot van de WhatsApp-conversatie op social media en dat ging ’viraal’. Tientallen mensen reageerden op de conversatie waarin de werknemer nogal expliciet meldde dat diens vriendin ’helemaal f**k niets had gewassen’, zodat hij geen sokken had om aan te trekken.

Zonder sokken komen werken was volgens de employee ook niet mogelijk: „Ik heb gaten in mijn laarzen. Sorry, kerel. De sleutels van de bus liggen in de doos.”

Moores - ingehouden - reactie was dat iedere andere werknemer nooit meer zijn gezicht zou hoeven laten zien, maar ’internet’ had wel oplossingen. „Waarom breng je niet een paar schone sokken naar hem toe? Eens kijken wat dan zijn excuus is”, zo luidt een advies. Anderen hadden goede raad voor de werknemer: „koop een paar sokken onderweg naar je werk” of „draag dan een dag ongewassen sokken”.