Emoties tijdens zitting liepen hoog op: ’Wij voelen ons ongehoord en dat doet pijn’

,,U heeft geen idee hoe machteloos wij ons voelen. Omdat wij onze zaak pas in december 2019 openden en voor die tijd dus nog geen omzet draaiden, vielen we keer op keer buiten de boot voor volledige coronasteun’’, spreekt Henriëtte Waaijenberg van Restaurant Narline in Zuidwolde de rechters woensdag toe. Ze is zichtbaar geëmotioneerd.. ,,Waar is de menselijke maat? Wij voelen ons ongehoord en dat doet pijn.”

Waaijenberg is één van de acht horecaondernemers namens wie Koninklijke Horeca Nederland een bodemprocedure tegen de Staat heeft aangespannen. De acht ondernemers representeren volgens KHN de sector. ,,Niet alleen deze ondernemers maar de gehele sector is tijdens de coronacrisis oneerlijk en onrechtmatig door de overheid behandeld’’, legt Dirk Beljaars, directeur van KHN uit. Derhalve wil de branchevereniging dat de Staat horecaondernemers volledig compenseert voor de geleden schade als gevolg van de coronamaatregelen.

Ook restauranteigenaar Alex Verburg van restaurant Gusto in Rotterdam schiet vol, wanneer hij vertelt over wat de coronamaatregelen voor hem en zijn zaak hebben betekent. ,,De komende vijf jaar heb ik afbetalingsverplichtingen die als het zwaard van Damocles boven mijn hoofd hangen. Ik heb het gevoel dat de Staat mijn levenswerk ten gronde heeft gericht.”

De landsadvocaten die namens de Staat het woord deden, stelden echter dat de overheid niet anders kón. ,,Het is onjuist de de Staat een keuze had bepaalde maatregelen door te voeren, of niet. In het belang van bestrijding van de pandemie was die keuze er niet. De staat móest handelen.” Tevens wierpen de advocaten de vraag op of er juridisch gezien gesteld kan worden dat deze acht ondernemers de gehele sector representeren.

Over zes weken wordt door de rechters meer bekend gemaakt over het vervolg van de zaak. Het kan zijn dat de zaak moet worden aangehouden voor de betreffende acht ondernemers, of dat er later een vonnis volgt.