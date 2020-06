We mogen weer op vakantie, maar aan deze strenge regels moet je je ter plekke houden

Wie met de auto naar België reist, moet er rekening mee houden dat er maximaal twee personen in een auto mogen zitten, tenzij de inzittenden tot hetzelfde huishouden behoren. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Fijn, eindelijk mogen we weer de grens over om heerlijk van de zon te genieten of die mooie stad te ontdekken. Toch zijn er belangrijke regels waar we ons aan moeten houden, want net als in Nederland is het leven van vóór de coronacrisis allerminst teruggekeerd.