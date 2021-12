Natuurspektakel: Antarctica in het donker door totale zonsverduistering

Onder de ooggetuigen was Raúl Cordero van de universiteit van Santiago (Chili). Hij zei dat de eclips buitengewoon goed te zien was. Ook was er een handvol ’eclipstoeristen’, die maar liefst 35.000 dollar hadden betaald om de verduistering mee te maken. De totaliteit, dat wil zeggen de tijdsduur dat de zon gezien vanaf de aarde volledig wordt geblokkeerd door de maan, duurde nog geen twee minuten.

Kamp

De Amerikaanse luchtvaartorganisatie NASA zond beelden van de zonsverduistering uit via een livestream vanuit Union Glacier Camp, zo’n duizend kilometer noordelijk van de zuidpool. Dat is het enige kamp waar gasten kunnen verblijven in het zomerseizoen.

De vorige totale zonsverduistering op Antarctica was op 23 november 2003. De volgende keer is pas in 2039.

Een gedeeltelijke zonsverduistering was te zien vanuit zuidelijk Afrika, de zuidpunt van Zuid-Amerika en het uiterste zuidoosten van Australië.