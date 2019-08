Files richting de stranden

Volgens de ANWB is het vooral op de A58 druk op weg naar de kust in Zeeland. Tussen Bergen op Zoom en Vlissingen moeten automobilisten mede door een auto met pech rekening houden met een vertraging van een half uur. Ook bij Zierikzee en richting het strand in Zandvoort staan korte files.

Wegens voorziene hoge temperaturen is vanaf zaterdagochtend voor heel Nederland het Nationale Hitteplan ingesteld.

