Brussel legt bom onder vakantievoucher: reiziger heeft recht op cash

Landen die de regels voor consumenten aan hun laars lappen zullen een procedure aan de broek krijgen. Dat zijn er al een twaalftal. „Lidstaten die zich er niet aan houden krijgen een brief as we speak”, aldus Eurocommisaris Vestager (Mededinging). Het is de eerste stap in een zogeheten inbreukprocedure, een tik op de vingers voor een EU-lidstaat die zich niet houdt aan Brusselse regels.

Geld terug

Volgens de Vestager hebben Europese consumenten gewoon recht om hun geld van bijvoorbeeld een geannuleerd vliegticket terug te krijgen. „Stel dat je je baan hebt verloren en het geld van een al geboekte vakantie alles is wat je nog hebt”, aldus Vestager.

Wel wil ze vouchers zo aantrekkelijk mogelijk maken zodat veel reizigers niet voor cash zullen kiezen, bijvoorbeeld door een tegoedbon voor twaalf maanden af te geven waarna de consument alsnog recht heeft op het geld als hij er geen gebruik van heeft gemaakt. Ook kunnen bedrijven vouchers extra aantrekkelijk maken door extra diensten aan te bieden of door een ticket overdraagbaar te maken.

Grenzen snel open

Het dagelijks bestuur van de EU presenteerde woensdag een pakket maatregelen om het toerisme uit het slop te trekken. Belangrijk is dat de grenzen tussen Europese landen snel weer open gaan. Op deze manier kan de toeristische industrie een ’kick start’ krijgen is de hoop. Met name voor het zwaar door corona getroffen Zuid-Europa is de toeristische sector van levensbelang.

„Het wordt geen normale zomer maar als we allemaal ons best doen wordt het in ieder geval geen compleet verloren zomer”, stelde Vestager.

Nederland en België

Het merendeel van de Europese binnengrenzen is nu nog dicht. Volgens de Commissie zal de afbouw geleidelijk moeten gebeuren en is er geen precies tijdschema te geven. Het is aan lidstaten zelf om uiteindelijk de stap te zetten, Brussel geeft slechts richtlijnen.

Tussen Nederland en België is de grens nog dicht nadat de Belgen halverwege maart daartoe besloten. De Duits-Nederlandse grens is een van de weinige grenzen die wel open bleef. Duitsland sloot wel veel andere grenzen, maar heeft met Oostenrijk afgesproken dat er weer vrij gereisd moet kunnen worden.