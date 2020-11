’Bloedbad geen natuurlijk gedrag, deze wolf is niet goed in zijn bovenkamer’

In de kudde van schapenhouder Van Mook in Rosmalen richtte de wolf een bloedbad aan. Ⓒ Joan van Mook

ROSMALEN/DEN BOSCH - De wolf die de gemoederen al dagenlang bezighoudt in de regio Oss/Den Bosch, heeft in de nacht van zaterdag op zondag weer toegeslagen. Rond middernacht werden drie schapen van schapenhouder Joan van Mook (47) gedood in Rosmalen. Een buurman wist de wolf te verjagen. Daarna verplaatste het dier zich via een nieuwbouwwijk naar het buurtschap Gewande in Den Bosch. Een hobbyboer verloor bij die aanval twee schapen. In totaal legden binnen vier dagen zo’n 25 schapen het loodje.