Politie onderzoekt projectie op het Anne Frank Huis, Halsema: ’Onversneden antisemitisme’

De tekst, waarin Anne Frank in relatie wordt gebracht met een balpen, is onderdeel van een complottheorie die beschrijft dat ze haar dagboek niet zelf zou hebben geschreven. Dit soort pen zou volgens de complotdenkers pas na de oorlog in gebruik zijn geraakt.

Minister-president Rutte noemt de projectie van de complottekst op het Anne Frank Huis ,,verwerpelijk.’’

De Anne Frank Stichting heeft aangifte gedaan. Volgens de stichting was een tekst maandagavond enkele minuten te zien. De Anne Frank Stichting is geschokt en heeft met afschuw kennis hiervan genomen. „Het Achterhuis is de plek waar Anne Frank zat ondergedoken en haar dagboek schreef. Anne Franks dagboek is een van de belangrijkste getuigenissen van de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog.”

De stichting vindt dat de verantwoordelijken met de projectie een „aanval op de echtheid” doen van het dagboek en daarmee haatzaaien. „Het is een antisemitisch en racistisch filmpje. Wij realiseren ons zeer wat dit betekent voor de joodse gemeenschap en voor de stad Amsterdam in het algemeen.”

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema noemt de projectie op het Anne Frank Huis „onversneden antisemitisme” en „een aanval op Anne Franks nalatenschap. De projectie verwijst naar een complottheorie over ontkenning van de Holocaust”, aldus Halsema.

Verwerpelijke daad

„Ik ben geschokt en woedend over deze laffe, verwerpelijke daad”, zegt de burgemeester. „Uitermate lafhartig en pijnlijk, voor de overlevenden, de nabestaanden van de slachtoffers van de Holocaust, de hele Joodse gemeenschap en iedereen die weet waartoe haat, racisme en intolerantie leiden.”

Halsema zegt in nauw contact te staan met de directie van het Anne Frank Huis, evenals met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap, politie en justitie. „Ik hoop dat de daders snel worden opgespoord. De nagedachtenis van Anne Frank mag niet bezoedeld worden door stuitende kwaadaardigheid van extremisten.”

Minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) vindt de tekst die maandagavond op het Anne Frank Huis in Amsterdam is geprojecteerd „walgelijk, echt walgelijk.” Het is volgens de bewindsvrouw de verantwoordelijkheid van alle Nederlanders om ervoor te zorgen dat antisemitisme „altijd geïsoleerd en klein blijft.”

„Voor mij is het ontzettend belangrijk dat wij als gemeenschap zeggen: dit accepteren wij gewoon niet”, zegt Yeşilgöz. „Dit soort tuig en dit soort teksten hebben niets te zoeken in ons land.” Ze verwacht niet dat de daders vatbaar zijn voor dit geluid, maar wel de mensen om hen heen die misschien gaan denken dat dit normaal is. „Thuis en op school” moeten mensen daarom leren over de „verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog”, vindt de minister.

De politie meldt „ermee bezig” te zijn en kan op een later moment meer vertellen. Het is nog niet nader te duiden wanneer de actie precies zou zijn uitgevoerd.

Erasmusbrug

Eerder werden al extremistische boodschappen geprojecteerd op de Erasmusbrug in Rotterdam en op een gebouw van het UWV in Venlo. In Rotterdam ging het om ’Vrolijk Blank 2023’ te lezen, en de uit het Engels vertaalde zin: „We moeten het bestaan van ons volk en de toekomst van witte kinderen verzekeren.” Die zin is ook wel bekend onder de afkorting ’14 words’, een tekst van een Amerikaanse neonazi.