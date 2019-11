Bosbranden in Australië door moesson in India

Volgens hoogleraar Trent Penman van de universiteit in Melbourne, die is gespecialiseerd in het ontstaan en ontwikkelen van bosbranden, komt die vroege start mede doordat de moessons in India dit jaar langer doorgingen dan anders.

Die zware regenval in Azië komt normaliter tussen juni en september voor, waarna de winden die ze veroorzaken naar het zuiden trekken. Deze keer bleef het echter tot medio oktober regenen in India, waardoor neerslag in Australië uitbleef en het daar gortdroog is. „Deze regio is nu heet, droog en winderig, wat de perfecte omstandigheden zijn voor de extreme branden die we nu zien”, zei Penman tegen de zender ABC.

Door de branden zijn drie mensen om het leven gekomen. Minstens 150 woningen zijn aan de vlammen ten prooi gevallen. Inmiddels zijn er ruim tachtig brandhaarden.

Circa 4000 kilometer verderop hebben ook Nieuw-Zeelanders last van de branden. Verschillende plaatsen op het Zuidereiland worden bedekt met dikke zwarte rook en stof, en naar verwachting bereiken de rookwolken zondag ook het Noordereiland.