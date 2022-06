Schipper Nick haalde gestolen camper uit de Maas: ’Gewonde dief klom eruit en bedreigde ons’

Buitenland

Misdaadgolf in Parijs, straatrovers slaan toe bij toeristen

Toeristen in Parijs moeten goed op hun spullen letten. Na een Covid-slaap van twee jaar zijn de straatrovers ontwaakt en slaan ze toe rondom monumenten en in metro’s. De Franse hoofdstad vreest voor zijn imago, met onder andere de Olympische Spelen in aantocht.