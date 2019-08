Airbnb-verhuurders krijgen ’dreigbrieven’

Volgens Tim Klein Haneveld van de stichting Amsterdam Gastvrij, de spreekbuis van vakantieverhuurders, ontploffen de e-mailboxen de laatste dagen „met mails van leden die aanmaningen hebben ontvangen”.

Deze zijn volgens Klein Haneveld niet mals. „Deze zijn inclusief de dreiging met boetes met betrekking tot de toeristenbelasting, waarvan de personen geen aangifte zouden hebben gedaan.”

Keurig aangifte

Volgens de woordvoerder maakt de gemeente echter fouten, omdat alle leden die aan de bel trokken al keurig aangifte deden. Aan de hand van kopieën van de aangiftes toont hij dat dat daadwerkelijk gebeurd is. „Ook verschillende mensen uit het bestuur hebben zo’n brief ontvangen. Die weten echt wel hoe de regels werken.”

Diverse leden van Amsterdam Gastvrij hebben ook de helpdesk van de gemeente gebeld. Klein Haneveld: „Uit de gesprekken met die medewerkers blijkt dat het, dus naar eigen zeggen, een rommeltje is en dat ze door heel veel mensen worden gebeld.”

Een woordvoerder van de gemeente zegt dat de afdeling Belastingen van de gemeente jaarlijks een uitnodiging tot het doen van aangifte stuurt naar de betreffende belastingplichtigen.

„Zij krijgen vier weken de tijd om de aangifte in te vullen. In de uitnodiging staat ook wanneer er geen aangifte wordt gedaan er ook een boete kan worden opgelegd. Wanneer er geen aangifte wordt gedaan stuurt Belastingen een herinnering uit. Deze herinnering heet een aanmaning tot het doen van aangifte (juridische term). Er zijn dit jaar tweeduizend aanmaningen/herinneringen tot het doen van aangifte verstuurd”, aldus de woordvoerder.

Zij gaat niet in op de vraag of er veel klachten binnenkwamen. „Maar de afdeling Belastingen zoekt nu uit of er een aantal onterechte aanmaningen tot het doen van aangifte zijn verstuurd.”