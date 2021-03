Lostrekken vastgelopen schip op Suezkanaal kan weken duren: ’Zo vast als een gestrande walvis’

Pogingen om het enorme containerschip in beweging te krijgen zijn donderdag bij vloed hervat. Het Ever Given-schip is dinsdagochtend diagonaal gestrand nadat het stuurloos raakte en er een harde wind stond en bovendien sprake was van een stofstorm, zei de Suez Canal Authority (SCA) in een verklaring.

Enorme gestrande walvis

Volgens de Boskalis-topman zijn zowel de boeg als het achtersteven van het schip aan weerszijden van het kanaal opgetild. „Het is als een gestrande walvis. Het is een enorm gewicht op het zand. Wellicht zullen we moeten werken met een combinatie van het verminderen van gewicht door containers, olie en water van en uit het schip te halen, sleepboten en zand baggeren.

„Hoe steviger het schip vastzit, hoe langer zo’n operatie duurt. Het kan dagen tot weken duren. Denk daarbij aan het aanvoeren van het materieel dat we nodig hebben, dat ligt daar niet om de hoek”, aldus Berdowski.

„Baggerschepen zijn al bezig om zand en modder rond het schip te verwijderen, terwijl sleepboten ervoor moeten zorgen het schip in beweging te krijgen”, zegt Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), de technisch manager van Ever Given.

De werkzaamheden om het schip te bevrijden hebben eerder vertraging opgelopen door laag water en de ongunstige weersomstandigheden met veel wind.

Volgens het GPS-signaal van het schip is er slechts een kleine verandering te zien in de positie van het schip gemeten over de afgelopen 24 uur, meldt Reuters.

Grootste scheepvaartopstopping in jaren

Enkele tientallen schepen, waaronder andere grote containerschepen, tankers die olie en gas vervoeren, en bulkschepen die graan vervoeren, liggen aan beide kanten van het kanaal vast en vormen nu de grootste scheepvaartopstopping sinds jaren.

Ongeveer 30 procent van het wereldwijde scheepscontainervolume gaat dagelijks door het 193 km lange Suezkanaal. Dat komt neer op ongeveer 12 procent van de totale wereldhandel van alle goederen.