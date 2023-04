Weer incident in Purmerend: explosie en brand bij woning

Het huis werd vorige week donderdag al beschoten, bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving van Radio 1. Het zou gaan om een „crimineel conflict”, maar de criminelen zouden het volgens de politie op het verkeerde huis hebben voorzien. Volgens andere media is er ook een verband met de andere geweldsincidenten in Purmerend van vorige week, maar de politie kan dit niet bevestigen en doet onderzoek naar een verband.

Het is het vijfde incident in korte tijd in de gemeente. Dinsdagavond kreeg de politie een melding van een schietincident op de Belthoeve in Middenbeemster, een dorp in de gemeente Purmerend. Op woensdag raakte een woning aan de Purmerendse Boeierstraat beschadigd door kogelinslagen. De politie denkt dat er ook vuurwerk is afgestoken bij de voordeur van de woning. Donderdagavond werd de woning, waar maandag dus ook een explosie plaatsvond met een brand tot gevolg, aan de Weverstraat beschoten. Vrijdagochtend ging er een explosief af bij een woning aan het Groenveld in Middenbeemster.

Een 20-jarige man uit Purmerend werd zaterdag aangehouden in Amsterdam in het onderzoek naar de reeks geweldsincidenten in Purmerend. In een poging om de veiligheid terug te laten keren in de gemeente zijn er al verschillende maatregelen genomen, zoals het sluiten van woningen en het plaatsen van camera’s. De woning aan de Weverstraat werd niet gesloten, omdat het om een verkeerd adres gaat. De bewoners van dit huis hebben volgens de politie niks met het criminele conflict te maken.

