Weer incident in Purmerend: explosie en brand bij woning

Flinke schade aan een huis in Purmerend. Ⓒ Inter Visual Studio.

PURMEREND - Bij een woning aan de Weverstraat in het Noord-Hollandse Purmerend heeft in de nacht van zondag op maandag rond 01.15 uur een explosie plaatsgevonden. De politie meldt dat er na de ontploffing ook brand is uitgebroken. Het is het zoveelste incident in Purmerend. In de stad werden afgelopen week meerdere huizen beschoten.