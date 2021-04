3D-printer voor vuurwapens en terreurhandleiding in pand Tenerife

De Spaanse politie zegt dat het apparaat slechts twee minuten nodig had om de loop van een vuurwapen te produceren. In het pand in Santa Cruz de Tenerife lagen ook handleidingen over terrorisme, guerrillastrijd in stedelijke gebieden en instructies over het maken van explosieven met een 3D-printer. Agenten gebruikten gespecialiseerde snuffelhonden om chemische stoffen te zoeken die daarbij gebruikt konden worden.

De autoriteiten hebben de eigenaar van het pand opgepakt op verdenking van overtreding van de wapenwetgeving. De operatie vond afgelopen september al plaats, maar moest op last van de rechter geheim worden gehouden. De politie trad zondag alsnog naar buiten met details.