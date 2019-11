Vandaag 8 Palestijnen gedood in Gaza

Sinds het begin van een nieuwe golf van geweld is het aantal Palestijnen dat in Gaza is gedood gestegen tot achttien. Bijna allen waren militante Palestijnen.

Volgens het Israëlische leger hebben militante Palestijnen sinds dinsdagochtend meer dan 220 raketten op Israël afgevuurd. Tientallen van hen werden onderschept door het Israëlische raketafweersysteem.

De Palestijnen reageerden op een aanval op een militaire leider van de Islamitische Jihad in de Gazastrook, Baha Abu al-Ata, door de Israëlische luchtmacht. Zijn vrouw kwam ook om het leven bij de nachtelijke verrassingsaanval.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid kwamen dinsdag in totaal tien Palestijnen om bij gerichte Israëlische luchtaanvallen. Het Israëlische leger zei dat acht van hen geprobeerd hadden raketten op Israël af te vuren.