Brits parlementslid David Amess (69) neergestoken

Sir David Amess (staand). Ⓒ via REUTERS

LONDEN - Het Britse parlementslid Sir David Amess is vrijdagmiddag neergestoken bij een mobiel kantoor in zijn kiesdistrict in Leigh-on-Sea. Amess ging daar in gesprek met mensen uit het district. Een verdachte is opgepakt.