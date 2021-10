Moord op Brits parlementslid Sir David Amess (69) mogelijk terreurdaad

Het steekincident gebeurde rond het middaguur in de Belfairs Methodist Church, een kleine en naar eigen zeggen ’levendige en vriendelijke’ kerk, waar hij sprak.

Volgens Sky News liep een man naar binnen en stak Amess meerdere keren. Hij werd ter plaatse behandeld. De komst van een traumahelikopter mocht niet baten; zo’n vier uur na het incident werd de dood van Amess officieel bekendgemaakt.

Politie

De politie laat weten dat het vermoedelijk om één dader gaat. Er wordt niet naar eventuele handlangers gezocht.

Over de dader is nog weinig bekend. Zijn motief zal worden onderzocht. De 25-jarige man wordt officieel verdacht van moord. Het onderzoek wordt geleid door de politieafdeling die zich met terrorisme bezighoudt. Het is aan de onderzoekers om te bepalen of het hier al dan niet om een terroristisch incident gaat, zei het hoofd van de politie in Essex.

Boris Johnson

De vlaggen bij het parlement, de ambtswoning van premier Boris Johnson en andere overheidsgebouwen in Downing Street hangen halfstok. De moord heeft mensen diep geschokt en bedroefd gemaakt, zei Johnson. „We hebben een geliefde vriend en collega verloren. David was een man die geloofde in zijn land en de toekomst ervan. We zijn een goede dienaar van de publieke zaak kwijtgeraakt.” De premier noemde zijn partijgenoot een van de aardigste mensen in de politiek.

David Amess op een portretfoto. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Britse politici reageerden geschokt op het incident. „Diepbedroefd dat we Sir David Amess MP hebben verloren”, twitterde justitieminister en vicepremier Dominic Raab. Amess was volgens hem een „formidabele campagnevoerder met een groot hart. Rust zacht mijn vriend.” Ook andere leden van het kabinet hebben met afschuw gereageerd.

„Dit is een incident dat zal zorgen voor schokgolven door de parlementaire gemeenschap en het hele land”, zei Lagerhuisvoorzitter Lindsay Hoyle. „De komende dagen zullen we de veiligheid van parlementariërs moeten bespreken en onderzoeken, ook over maatregelen die moeten worden genomen.” Leider van Labour Keir Starmer noemde de steekpartij schokkend en afgrijselijk. „Mijn gedachten gaan uit naar David, zijn familie en medewerkers.”

De Britten zijn in shock. Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Images / Alamy

De Daily Mail merkt op dat Sir David Amess zich dit jaar nog uitsprak tegen messengeweld, dat in het Verenigd Koninkrijk net zoals in Nederland een vlucht neemt. Volgens Amess waren er meer preventieve maatregelen nodig.

Brexit

Amess was parlementslid sinds 1983. Aanvankelijk voor het kiesdistrict Basildon en sinds 1997 voor Southend West. Hij werd in 2015 geridderd, was getrouwd met Lady Julia en had vijf volwassen kinderen, vier dochters en een zoon.

Hij behoorde tot de rechtervleugel van de Conservatieve Partij, in ieder geval wanneer het ging om kwesties als Brexit. Amess was een vroege voorvechter van een vertrek uit de EU. Na het succesvolle Brexit-referendum bleef Amess binnen de groep ’Leave means Leave’ op het zoveel mogelijk loskoppelen van de Britse economie van die van de EU.

Christen en conservatief

Maar Amess was niet gemakkelijk in een hoek te duwen. Zo was hij een verklaard tegenstander van de jacht op vossen, een discussie die de Conservatieve Partij rond de millenniumwisseling verscheurde.

Sir David Amess (staand) in het Britse parlement. Ⓒ via REUTERS

Amess was echter een van de meest Conservatieven als het ging om LGBT-kwesties. Hij was een verklaard tegenstander van het homohuwelijk. Daarmee kwam hij onder andere in aanvaring met zijn dochter Katie, een actrice, die onder andere speelde in de musical Miserable Lesbians, een parodie op Les Miserables. Als Rooms-katholiek was Amess een verklaard tegenstander van abortus.

Aankondiging

Amess had op Twitter een aankondiging van zijn optreden in de kerk als ’vastgemaakte tweet’ ingesteld, zodat bezoekers van zijn pagina meteen op het evenement zouden worden gewezen.

Reacties

