Onrustige avond in Delft en Den Haag: drie steekpartijen en zeven aanhoudingen

De eerste steekpartij vond woensdagavond plaats in het Reinier de Graafziekenhuis in Delft. Daarbij werd een persoon neergestoken, waarna de dader er vandoor ging. Hij kon even later in Rijswijk worden aangehouden.

Later op de avond volgde nog een steekpartij, deze keer in Den Haag. Bij een vechtpartij op de Koekamplaan werd een persoon neergestoken, voor deze steekpartij zijn vier verdachten aangehouden.

De derde steekpartij vond plaats in het Haagse Zuiderpark. Daarbij liep een persoon volgens de politie snijwonden op aan het gezicht, twee verdachten zijn aangehouden.

Opvallend

Volgens de politie lijken de drie steekpartijen niets met elkaar te maken te hebben. „Het is wel opvallend dat dit allemaal op één avond gebeurt”, zegt de politiewoordvoerder tegen Omroep West.