Schoonzoon Trump had ook ontmoeting met Russische ambassadeur

Dat meldt het Witte Huis donderdag. Over de ontmoeting in de Trump Tower was tot nu toe nog niets bekend.

Eerder kwam minister van Justitie Jeff Sessions onder vuur te liggen vanwege zijn contact met de Russen. Voor een senaatscommissie zei hij niets over die ontmoetingen, maar later bleek dat hij wel degelijk contact had met de Russische ambassadeur.

Sessions ontkende donderdag dat hij heeft gelogen voor de commissie. Op een persconferentie in Washington zei hij dat hij met de Russen zeker niet over de campagne of over zaken met betrekking tot Trump had gesproken. „We spraken over heel andere aangelegenheden. Over terrorisme en Oekraïne. Er kwamen géén politieke zaken aan de orde”, zei hij nadrukkelijk. Hij beloofde dat hij met de Senaatscommissie contact zal opnemen om desgewenst zijn verklaring van destijds toe te lichten. Hij gaf toe dat hij wel had moeten zeggen dat hij contact met de ambassadeur had gehad.

Sessions heeft na overleg met zijn staf inmiddels besloten zich niet te bemoeien met het onderzoek dat momenteel loopt naar eventuele Russische inmenging in de Amerikaanse politiek en contact met mensen uit het Trump-kamp ten tijde van de verkiezingscampagnes. Hij wil daarmee elke schijn van belangenverstrengeling voorkomen.