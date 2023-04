Hulpdiensten rukken massaal uit voor overleden kind in bos, blijkt ’misselijkmakende grap’ te zijn

De politie Brunssum-Landgraaf meldt dat 112 werd gebeld door een minderjarige. Nadat deze melding deed van een overleden kind rukten meerdere patrouilles, de zogenoemde rapid responders (team voor medische noodgevallen) en ambulance uit.

’Uiteindelijk kwamen wij erachter dat het een misselijkmakende grap van een minderjarige was. Hij had een durf-vraag gekregen bij het spel doen, durven of de waarheid. Hier zitten wij, politiemensen, ambulancepersoneel en meldkamermedewerkers niet op te wachten.’

Uit een statement wordt duidelijk dat de hulpverleners geschokt waren. De melder wordt persoonlijk aangesproken. ’Aanrijdend gaat er van alles door ons heen en bereiden wij ons voor op het ergste. Wij zetten onze eigens levens op het spel. Voor jou.’

Misdrijf

De minderjarige werd opgespoord. Een valse 112-melding is een misdrijf. ’Bedenk dat er altijd mensen zijn die écht hulp nodig hebben, omdat ze een hartstilstand hebben, hun huis in brand staat, of worden overvallen. Je moet er niet aan denken dat deze mensen 112 niet kunnen bereiken, omdat iemand anders een grap uithaalt en de lijn bezet.’

In 2021 belden 3,2 miljoen mensen in Nederland het noodnummer. Een kleine 9000 gesprekken per dag, gemiddeld zo’n 365 telefoontjes per uur. Bij ’onterechte’ telefoontjes is er bijvoorbeeld sprake van zogeheten ’broekzakgesprekken’, kinderen die met een telefoon spelen of jongeren die stoer willen doen.