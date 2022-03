Sneeuwbuien op 1 april: ’Heel toevallig, maar echt geen grap’

Afgelopen weekend zaten we nog op het terras, nu komt er sneeuw naar ons land. Een verschil van dag en nacht. Daarom ook niet heel gek dat mensen denken dat het een 1 aprilgrap is, zegt Van der Linden uit. Daarnaast lieten de weermodellen pas gisteren zien dat er sneeuw komt, legt hij uit. „Dus in combinatie met het warme weer van de afgelopen dagen en de late aankondiging, begrijp ik wel dat mensen het idee hebben dat ze in de maling worden genomen.’’

Sneeuwbal

In de nacht van woensdag op donderdag bereikt de koude lucht ons land en valt de eerste regen en natte sneeuw. Van der Linden: „Het gaat echt heel guur worden, maar op donderdag zul je nog niet veel van de sneeuw zien.”

Vooral in de nacht van donderdag op vrijdag kan het wit worden in Nederland. Ook gaat de temperatuur dalen tot het vriespunt. „Je zult dan grote vlokken zien die blijven liggen op het gras, de meubels en op de auto’s”, legt Van der Linden uit. Hij durft geen voorspellingen te doen hoeveel centimeter. Het Europese weermodel ECMWF laat bijvoorbeeld zien dat er 20 centimeter in Gelderland gaat vallen. Maar dat gelooft Van der Linden niet, omdat de bodem ook nog steeds warm is. „Hierdoor smelt de sneeuw snel.” Wel verwacht hij dat in de hoger gelegen delen van het land meer sneeuw blijft liggen.

Kunnen we de slee uit de kast trekken? Lachend: „Je kunt niet sleeën, maar als je alles bij elkaar schraapt, kun je wel een sneeuwbal gooien”, aldus Van der Linden.

Op de auto’s blijft vrijdag een dun laagje sneeuw liggen. Ⓒ ANP/HH

Weekend weer zonnig

Vrijdag blijft het vooral in de zuidelijke helft van het land mogelijk tot de middag sneeuwen. Met 4 tot 7 graden is het koud en in het zuiden wordt het waarschijnlijk nog kouder. Wel gaat de wind wat liggen.

Het weekend wordt zonnig met nachtvorst en overdag een graad of 8. Vanaf zondag verdwijnt de kou en wordt het zachter en wisselvallig.