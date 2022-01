Jonge panda Ouwehands verhuist in het najaar naar China

Ouwehands wil dat de dieren een zo natuurlijk mogelijk leven leiden en haalt het jong daarom nu al bij zijn moeder weg. Bovendien hoopt het park dat moeder Wu Wen opnieuw drachtig wordt als haar jong vertrokken is.

Fokprogramma

Wu Wen, vader Xing Ya en het jong Fan Xing zijn door China uitgeleend aan Ouwehands Dierenpark. Wu Wen en Xing Ya blijven vijftien jaar in Rhenen wonen. Jongen die zij krijgen mogen maximaal vier jaar in de Rhenense dierentuin blijven en moeten daarna terug naar het fokcentrum in China. Reuzenpanda’s komen in het wild alleen in China voor. Het fokprogramma is succesvol, want de diersoort geldt niet meer als bedreigd, maar is nog wel kwetsbaar.

Reuzenpanda’s leven solitair. Ze zoeken elkaar alleen op om te paren. Fan Xing zoekt in de bossen van het fokcentrum de komende twee jaar zijn eigen weg. In het vierde levensjaar zijn panda’s geslachtsrijp. Fan Xing gaat dan meedoen aan een voortplantingsprogramma.

Mogelijk is er tegen die tijd in Ouwehands Dierenpark alweer een nieuwe jonge panda, wat het park start na het vertrek van Fan Xing met de voorbereiding voor een paring. Dat is een ingewikkeld karwei, aangezien vrouwtjepanda’s maar een tot drie dagen per jaar vruchtbaar zijn. Pas bij een geboorte staat vast of een paring succesvol is geweest.