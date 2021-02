RIVM: bijna tweederde van besmettingen nu Britse variant

Dat heeft het RIVM bekend gemaakt. Arts Aura Timen, hoofd Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding bij het RIVM, maakt zich zorgen. „Het is fijn dat de ’oorspronkelijke’ overheersende variant aan het dalen is, maar de Britse variant gaat overheersen en wel zorgen voor een derde ziekenhuisgolf. Modellen wijzen daarop, we weten alleen nog niet of dat begin, medio of eind maart zal zijn.” De derde golf zal naar verwachting toch hoger pieken dan men aanvankelijk inschatte, toen er nog geen sprake was van de Britse variant.

’Weinig ruimte’

„Er is eigenlijk weinig ruimte voor versoepeling van de maatregelen als je kijkt naar deze modellen”, zegt OMT-lid Timen. „We zien nu een hele kleine afname van het aantal patiënten op verpleegafdelingen in de ziekenhuizen en een stabiel getal op de ic. Maar het is niet de krachtige daling die we zouden willen. Dat komt door de opmars van de Britse variant die veel sneller rondgaat en zal zorgen voor meer opgenomen patiënten en overlijdens.”

Bijna dagelijks krijgen we te horen dat er minder mensen besmet zijn, dus dan lijkt het gek om alarm te slaan over de Britse variant. „We moeten ons toch wel zorg maken. Want er zijn niet minder besmette mensen: er wordt gewoon minder getest. We zitten met een enorme overcapaciteit om te testen”, zegt viroloog Niesters van het UMCG.

Daling afgenomen testen

Uit cijfers van de GGD blijkt inderdaad een enorme daling van afgenomen testen. Het aantal mensen dat zich liet testen in de GGD teststraten is de afgelopen weken afgenomen met 22%. Dit kan betekenen dat mensen met milde klachten zich minder vaak hebben laten testen. Het kan ook zijn dat minder mensen klachten hebben.

Op 29 december van het vorige jaar lieten een ruime 65.000 mensen zich dagelijks testen bij de GGD. Op 18 januari was dit gedaald naar 48.000 mensen die klachten hadden; dit loopt af naar een dieptepunt op 29 januari met dik 29.000 geteste personen per dag. „Wat veroorzaakt die daling van de testbereidheid”, vraagt viroloog Niesters zich af. „Komt dat door het datalek; zijn mensen bang dat hun gegevens op straat komen. Of zijn ze testmoe, herkennen ze de klachten niet? Ik maak me er zorgen om, want het percentage positieven dat zich laat testen blijft onverminderd hoog; dat ligt op dik 11%! We testen dus veel te weinig.”

Milde klachten? Testen

Ook Timen hamert erop dat iedereen zich moet laten testen. „Ook bij milde klachten. Want als je dan positief getest bent, moet je binnen blijven en dammen we de epidemie in. En dan kunnen we ook zien om welke variant het gaat en waar uitbraken zijn.”

Vanuit virologisch oogpuntis het onverstandig is om de scholen te heropenen, stelt Niesters: „We weten dat bij de Britse variant het reproductiegetal met zo’n 0,3 toeneemt; meer besmettingen dus. Maar men probeert een balans te krijgen tussen wat maatschappelijk aanvaardbaar is. Dat is wat anders dan wat virologisch gezien wenselijk is. Het kabinet geeft verschillende signalen af. Scholen open, maar kappers moeten nog een maand dicht. Overal wordt ook gesproken over de ic-capaciteit; ook bij het UMCG zijn we met het mogelijk zwarte scenario bezig. Dus er wordt ook rekening gehouden met het feit dat het niet goed kan gaan.”