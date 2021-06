Musea over versoepelingen: ’Weinig animo voor testen, en het is onnodig’

Het Rijksmuseum in Amsterdam. Ⓒ Olaf Kraak

AMSTERDAM - De berichten van maandag over eerdere versoepelingen van de coronamaatregelen doen de Museumvereniging in elk geval nog geen gat in de lucht springen. De belangenorganisatie verwacht er niet zo heel veel van, als ze kijkt naar een eerdere brief aan de Kamer waarin er al over werd gesproken.