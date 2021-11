Formatie gaat nog wel even duren: ’Er is nog geen datum te noemen’

Vlak voor het overleg in het Logement spraken informateurs Remkes en Wouter Koolmees met de voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp. Die wilde weten hoe de gesprekken vorderen. Remkes heeft daarbij naar eigen zeggen benadrukt dat de verkiezingen weliswaar maanden geleden geleden zijn, maar er lange tijd nauwelijks over de inhoud is gesproken.

Samen met mede-informateur Koolmees is Remkes naar eigen zeggen nog maar drieënhalve week bezig met de inhoudelijke onderhandelingen. „Wie terugkijkt naar eerdere formaties weet ook dat die inhoudelijke gesprekken even tijd vragen. We zijn bezig, verspillen geen dag en doen er alles aan zo snel mogelijk af te ronden.”

Volgens Remkes zijn ’signalen’ dat er komende week al een regeerakkoord zou zijn ’verzinsels’. „Er is wat ons betreft nog geen datum te noemen. Ik was niet van plan ons eigen ongeluk te organiseren.” Wel sturen Koolmees en Remkes woensdag een brief naar de voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp. Daarin wordt volgens Remkes uiteengezet ’waar we inhoudelijk de afgelopen tijd mee bezig zijn geweest.’ De aanwezige fractieleiders wilden zich evenmin uitlaten over een deadline.