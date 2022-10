Groeiend gemor bij Tories over begrotingsplannen van Britse premier Truss

Cleverly benadrukte dat de regering nu zich aan het plan moet houden en zich niet uit koers moet laten brengen door de breedgedragen kritiek. Volgens hem wil Truss met het plan bedrijven en gezinnen vooral beschermen en niet financieel schaden.

„Uiteindelijk ging die minibegroting over het beschermen van tientallen miljoenen mensen tegen onbetaalbare energieprijzen. Dat was het grootste deel van het voorstel”, aldus de minister aan Sky News. Hij gaf wel toe dat de onrust op de financiële markt een reactie is op de aangekondigde plannen.

Economische groei

De regering zal „professionele en harde beslissingen” nemen over overheidsuitgaven, zei hij. „We zullen niet snijden in de openbare diensten”, maar op sommige gebieden zal de groei „dicht bij de inflatie liggen”, voegde hij eraan toe.

Minister van Financiën Kwasi Kwarteng kondigde eind september grootschalige belastingverlagingen aan, waarvan vooral de allerrijksten in de samenleving zouden profiteren. De nieuwe regering van Truss wilde met de maatregelen de economische groei stimuleren, maar de begrotingsplannen brachten grote onrust op de financiële markten. Zo zakte de waarde van het Britse pond in en moest de Bank of England met een interventie de rust doen weerkeren.

Bekijk ook: Rentevrees hangt als doemwolk boven Britse mes in belasting