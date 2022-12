Reed zonder rijbewijs door rood licht Gideon van Meijeren voor rechter voor rijden zonder rijbewijs

Den Haag - Gideon van Meijeren, Tweede Kamerlid van Forum voor Democratie reed vorig jaar op 21 december in alle vroegte in Den Haag door rood licht op zijn snorfiets. Dit terwijl al eerder zijn rijbewijs was ingevorderd na een eerdere overtreding. Dit blijkt uit de dagvaarding die is uitgedaan omdat de 34-jarige Van Meijeren vrijdag zich hiervoor moet verantwoorden bij de politierechter in Den Haag.