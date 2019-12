Jacht op kopschoppers Helmond na grote vechtpartij

Ⓒ Videostill

HELMOND - Zeker vier mensen zijn gewond geraakt bij een grote vechtpartij in Helmond zondagochtend in alle vroegte. Omstanders hebben de vechtpartij gefilmd en de beelden zijn op sociale media gezet. „Een schokkend filmpje”, stelt de politie. Er is een arrestatie verricht, maar de politie is nog op zoek naar een tweede verdachte.