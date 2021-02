Universiteit Leuven verbant zeven studenten na door ontgroening overleden Sanda Dia

Sanda Dia uit het Antwerpse Edegem overleed in december 2018 tijdens een ontgroening van studentenclub Reuzegom in Vorselaar. Het slachtoffer moest onder meer urenlang in ijskoud water zitten en liters vissaus drinken. Na dertig uur van vernederingen en afzien werd hij onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht, waar hij twee dagen later overleed aan meervoudig orgaanfalen. De studentenclub werd kort daarna ontbonden.

Na een eerste tuchtrechtelijk onderzoek in 2019 kregen de betrokken studenten een taakstraf en moesten ze een paper schrijven. Er kwam veel kritiek op deze lichte straf. Vorig jaar september startte de universiteit een nieuw onderzoek nadat ze het strafrechtelijk dossier had gevraagd en gekregen. „Het strafdossier bleek nieuwe elementen te bevatten waarover de universiteit eerder niet beschikte en die in strijd zijn met onze tuchtnorm”, aldus vicerector Tine Baelmans.

„We beseffen dat geen enkele sanctie of procedure het verdriet om Sanda kan wegnemen”, stelt ze. „We moeten als universitaire gemeenschap het drama samen een plaats geven. We mogen Sanda en wat er gebeurde nooit vergeten.”

Achttien leden van de studentenclub zijn in staat van beschuldiging gesteld voor onterende behandeling, onopzettelijke doding, het opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg en schuldig verzuim. Het onderzoek in de zaak bij het OM van Belgisch Limburg loopt nog.