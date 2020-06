De knokploeg van Poetin

Eenheid-29155 zou premies betalen aan de Taliban om Amerikaanse en andere NAVO-militairen in Afghanistan te doden. Ⓒ AFP

MOSKOU - De Russische militaire inlichtingendienst GRU is een van president Poetins instrumenten om zijn buitenlandbeleid op clandestiene wijze te ondersteunen. In de meeste gevallen komt daar geen geweld aan te pas en zet de GRU instrumenten in zoals hacks of traditionele vormen van spionage. De uitzondering op deze regel is Eenheid-29155, de ’knokploeg’ van de inlichtingendienst.