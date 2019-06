’Te vriendelijke’ beer afgemaakt in Oregon

De politie in Oregon werd vanaf begin juni regelmatig gebeld over de beer, die doorgaans werd gespot bij zijn favoriete steiger, zo schrijft CNN. Volgens een bericht dat door agenten op Facebook is geplaatst, was het verplaatsen van het dier geen optie.

Afgelopen dinsdag werd de beer bij Henry Hagg Lake aangetroffen met een hoop eten om zich heen. Volgens de politie van Washington County lijkt het erop dat het eten expres voor de beer was achtergelaten door voorbijgangers. Volgens bioloog Kurt License was de beer te gewend was geraakt aan menselijke interactie; het zou een gevaar kunnen gaan vormen voor de menselijke veiligheid.

"Interactie met mensen leidde tot tragisch einde"

Agent Brian van Kleef zegt in gesprek met Statesman Journal dat zij daarom de keuze hebben gemaakt het dier af te schieten: „Natuurlijk wil niemand dat er een beer wordt afgemaakt. (...) Maar uiteindelijk is het de interactie met de mensen die heeft geleid tot dit tragische einde.”

Eerder had de politie via Twitter gewaarschuwd de beer te vermijden.