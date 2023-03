Jetten: vele miljarden euro’s extra nodig voor overvol stroomnetwerk

Jetten zei donderdag in de Tweede Kamer dat hij, naast problematiek op het hoogspanningsnet, komende tijd ook meer oog wil hebben voor het laagspanningsnet. Dat laatste netwerk loopt vooral in dorpen en steden over, bijvoorbeeld vanwege een snelle uitbreiding van het aantal laadpalen, stroomvretende warmtepompen en de explosieve groei aan zonnepanelen.

Verduurzaming

Volgens Jetten is er komende tijd vier tot vijf keer zoveel capaciteit op het laagspanningsnetwerk nodig om Nederland verder te verduurzamen. De D66-minister zegt dat er ’geen supersnelle oplossingen’ zijn om die capaciteit fors uit te breiden.

Toch nuanceert hij uitlatingen van bijvoorbeeld netbedrijf Alliander dat stroom uit dreigt te vallen en mensen thuis met flikkerende lichten te kampen raken. „Wij hebben een betrouwbaarheid van 99,9 procent. Nederland behoort daarbij echt tot de wereldwijde ’top of the bill’.”

Wel wordt de laagspanningsproblematiek neergelegd bij het zogeheten ’landelijk actieprogramma netcongestie’, waarin energiedeskundigen zich buigen over slimme tussentijdse oplossingen om het energiesysteem beter te kunnen laten functioneren.

Projecten gepauzeerd

Eerder werden in het zuiden van het land bijvoorbeeld veel projecten gepauzeerd omdat er geen ruimte op het elektriciteitsnet zou zijn, maar uit later onderzoek bleek dat toch veel meer mogelijk was dan gedacht. Jetten: „De les die we in het zuiden geleerd hebben, is dat er wel degelijk zaken mogelijk waren. We moeten hier dus met maximale creativiteit naar kijken.”

Jetten gaat komende weken samen met het ministerie van Financiën werken aan nieuwe miljardenpakketten belastinggeld voor het Nederlandse staatsbedrijf Tennet en regionale netbeheerders. In die pakketten zullen ’fors hogere’ bedragen zitten dan de tot nu toe jaarlijks uitgetrokken vier miljard euro, kondigt Jetten alvast aan.

Met dat geld kunnen langjarige investeringen worden gedaan in bijvoorbeeld het uitbreiden of verzwaren van netwerken. „Hoe hoog het bedrag uitkomt, ligt onder meer aan de investeringsplannen en de jaarrekeningen van deze bedrijven”, aldus Jetten.