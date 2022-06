Afschuwelijk: overleden vrouw wordt door twintig raskatten opgegeten

De vrouw was een tijdje niet op haar werk gekomen, waarop een collega alarm sloeg bij de politie. In het huis aangekomen deden agenten een afschuwelijke ontdekking: de vrouw was overleden en haar lichaam was gedeeltijk opgegeten door katten, dat meldt The Mirror.

De vrouw was een kattenfokker die de twintig Maine Coon-raskatten in haar huis hield. De politie denkt dat dat de vrouw al twee weken dood was toen ze werd gevonden.

Volgens lokale media zijn de katten, die nog in goede gezondheid verkeerden, voor 20 dollar per stuk verkocht aan nieuwe baasjes. Het is niet bekend waar de vrouw aan is overleden.