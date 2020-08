Vier kilo cocaïne in taxi Hazeldonk

De inzittenden van de taxi werden omstreeks 01.30 uur aangehouden tijdens een routinecontrole. Een tas die in de auto stond, sprong in het oog van de agenten. Hier bleken de harddrugs in te zitten.

In totaal werd er vier kilo cocaïne in beslag genomen. Er is een onderzoek gestart naar de verdachten en de herkomst van de drugs.