’Ook laatste loden leidingen verwijderen’

DEN HAAG - In sommige huizen, vooral oude woningen met loden binnenleidingen, is het loodgehalte in het kraanwater te hoog. Dat kan een risico opleveren voor de gezondheid. Daarom adviseert de Gezondheidsraad de resterende loden leidingen te saneren. Ook in nieuwbouwhuizen kan het loodgehalte in het water in de eerste maanden hoger zijn.