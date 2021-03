De Jonge: in loop van volgende week weer vaccinaties met AstraZeneca

Dat zegt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) donderdagavond in reactie op de bevindingen van EMA over het vaccin, waar zorgen om ontstonden door trombose bij gevaccineerden.

De grootschalige vaccinatie start waarschijnlijk komende woensdag weer, zegt Jaap van Delden, chef vaccinaties bij het RIVM. „En misschien op dinsdag.” Het prikken op kleinere schaal, bij huisartsen en ggz-locaties bijvoorbeeld, kan misschien maandag weer beginnen.

EMA

„De EMA is helder geweest”, zegt De Jonge. „AstraZeneca is een veilig vaccin. De kans dat je door vaccinatie met dit ziektebeeld te maken hebt is extreem klein. Dat is voor ons en voor een aantal andere landen reden om te zeggen dat het niet meer nodig is om op de pauzeknop te drukken.”

Dat andere landen eerder wel stopten, was voor Nederland een van de redenen om wel even te stoppen. „Je kan aan die signalen niet voorbijgaan”, zegt de coronaminister. „Als we op dat moment hadden gezegd door te gaan, had dat het vertrouwen kunnen ondermijnen. Uit voorzorg moet je zeggen: dan stoppen we dus. We moeten zorgen dat de veiligheid van vaccins boven iedere twijfel verheven is.”

Dat was een ’geweldig dilemma’, zegt De Jonge. „Je mist de kans om mensen te beschermen”, zegt de minister. „Maar als je doorgaat terwijl je ziet dat landen sein op oranje zetten, doet dat wat met de vaccinatiebereidheid.”