Iraans regime wil hoofddoekplicht strenger bewaken met camera's

Bij overtredingen worden vrouwen per sms gewaarschuwd. Als ze een waarschuwing een paar keer negeren, dreigt straf.

Vorige maand meldden Iraanse media al aanscherpingen in de strijd tegen het schenden van de islamitische kledingvoorschriften. Een krant noemde onder meer heropvoedingscursussen, uitreisverboden, arbeidsbeperkingen en boetes. Volgens critici heeft deze strengere aanpak geen maatschappelijk draagvlak.

Bekijk ook: Iraanse demonstranten stappen over van protest naar ongehoorzaamheid

Veel vrouwen in de grote steden van Iran dragen geen hoofddoek meer. De beruchte zedenpolitie, die patrouilleerde om het dragen van een hoofdbedekking af te dwingen, is bijna volledig uit het straatbeeld verdwenen.

Iraniërs demonstreren al ruim vier maanden tegen de onderdrukking door het regime na de dood van de jonge vrouw Mahsa Amini, die in september overleed nadat ze was opgepakt door de zedenpolitie. Ze zou haar hijab niet op de juiste wijze gedragen hebben/ Ze werd het symbool van de jongste golf antiregeringsprotesten die Teheran in de ergste politieke crisis in decennia stortte. De protesten op straat namen de afgelopen weken wel af, met name door zeer felle repressie door politie en regeringsmilities.