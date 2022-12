Van spijtgezin tot emojibaby: deze woorden strijden om titel Woord van het Jaar 2022

Uit alle ingezonden woorden heeft Van Dale tien woorden uitgekozen. Dit jaar staan er geen ’coronawoorden’ zoals wappiegeluid, deltavariant en zelfquarantaine op de lijst. Vorig jaar was prikspijt de winnaar. Dat woord kreeg 82 procent van de ongeveer 49.000 stemmen. Het jaar daarvoor kreeg anderhalvemetersamenleving de meeste stemmen.

De verkiezing van Van Dale wordt sinds 2007 gehouden. Het gaat om woorden die ontstaan in de media. Ze raken vaak in zwang door een nieuwsfeit en zijn min of meer blijvend in het dagelijkse taalgebruik.

Tot maandag 19 december 17.00 uur kan er nog gestemd worden. Andere genomineerde woorden zijn boektokken, klimaatklever, needlespiking, prijzenpijn en stopbonus. Stemmen kan nog op woordvanhetjaar.nl.