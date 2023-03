LIVE | OM eist 4 jaar cel voor vermeende IS-vrouwen Naima El-O. en haar dochter Meryem S.

Onze verslaggever Martijn Schoolenberg is live bij de zaak aanwezig. Volg alle ontwikkelingen via zijn tweets onderaan dit artikel.

De vrouwen en kinderen zijn opgehaald uit het Koerdische vluchtelingenkamp al-Roj in het noorden van Syrië. Ze verbleven daar onder erbarmelijke omstandigheden.

Nederland moest zich van de rechter inspannen om de vrouwen terug te halen, zodat ze hier vervolgd kunnen worden voor hun mogelijke betrokkenheid bij de terroristische organisatie IS. Als dit niet op tijd zou gebeuren, dan zouden hun rechtszaken vervallen. In november zijn nog eens twaalf vrouwen opgehaald. Hun zaken dienen later.

De vrouwen die dinsdag terechtstaan zijn Meryem S. (34) en haar moeder Naima el-O. (54) uit Zoetermeer. Over de in april 2013 uitgereisde Meryem zei de officier: „Ze is willens en wetens naar het strijdgebied in Syrië gereisd om zich te voegen bij een man van wie ze wist dat hij een jihadstrijder was. Ze wist wat daar aan de hand was.”

Naima el-O. reisde in augustus 2014 met haar 15-jarige zoon naar de Turks-Syrische grens, die in 2015 op 16-jarige leeftijd in het kalifaat overleed. „Ze had ten koste van alles moeten voorkomen dat haar zoon in IS-gebied terecht zou komen”, aldus de officier. „Ze heeft hem in gevaar gebracht en heeft hem niet weerhouden zich aan te sluiten bij IS.”

El-O. hoopte in Syrië naar eigen zeggen haar dochter en kleindochter te ontmoeten om hun mee terug te nemen naar Nederland, maar trof er alleen haar schoonzoon die IS-strijder was. Volgens de officier van justitie biedt haar verhaal te weinig aanknopingspunten en ligt het meer voor de hand dat El-O. was geradicaliseerd. Ze lijdt volgens deskundigen onder psychische stoornissen die haar gedrag hebben beïnvloed. Moeder en dochter vluchtten nadat de IS-strijder in juli 2016 was doodgeschoten.

Woensdag staat de derde verdachte Nawal H. (37) terecht. Volgende week dienen de zaken van Amber K. (27) en Hafida H. (31).