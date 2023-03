Premium Het beste van De Telegraaf

OM eist vier jaar cel tegen moeder en dochter Vermeende IS-vrouw Meryem S. over Syrië-reis: ’Belazerd door mijn man’

Door Martijn Schoolenberg Kopieer naar clipboard

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP/HH

Rotterdam - Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van vier jaar geëist tegen twee Nederlandse vermeende IS-vrouwen. Naima El-O. (54) en haar dochter Meryem S. (34) worden verdacht van lidmaatschap van terroristische organisaties en voorbereiding van terroristische handelingen in Syrië. Dat werd dinsdag duidelijk in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam.