Opa in cruisedrama Chloe (1) aangeklaagd: ’Extra zout in open wond’

Toen het cruiseschip in juli aangemeerd lag in San Juan (Puerto Rico), viel het Amerikaanse kind van de elfde verdieping naar beneden. Ze overleefde het niet.

Chloe zou in de speelruimte van het cruiseschip zijn opgetild door haar opa Salvatore Anello. Die zou niet hebben gezien dat een raam in een glazen wand openstond. Volgens de familie wilde Chloe met haar handen op de ramen slaan en viel ze daardoor naar beneden. Het drama speelde zich af op cruiseschip Freedom of the Seas.

De 50-jarige opa heeft verklaard dat Chloe vroeg om opgetild te worden. Ze zou op een ballustrade zijn gezet bij het open raam. Volgens de advocaat van de familie heeft de opa dat niet opgemerkt en had het raam bovendien gesloten moeten zijn. De aanklacht tegen de opa strooit volgens de advocaat ’extra zout in de open wonden van de familie’.

De familie bereidt een rechtszaak voor tegen de rederij, Royal Carribean. De opa moet 20 november voor de rechter verschijnen. De rederij heeft nog niet gereageerd.