Nieuwe huiszoekingen Belgische OM in corruptiezaak EU-parlement

Justitie blijkt al meer dan vier maanden onderzoek te doen naar omkooppraktijken en witwassen in het parlement, „in uitstekende samenwerking en met de steun van de veiligheidsdiensten van het genoemde parlement”, stelt het OM in een verklaring. Daarin wordt gesproken over een land in de Perzische Golf dat probeert om de economische en politieke besluiten van het Europees Parlement te beïnvloeden. Volgens Belgische media gaat het om Qatar, het gastland van het WK voetbal dit jaar.

Sinds het begin van de operatie is de politie in negentien privéwoningen binnengevallen en zijn tien kantoren van het parlement uitgekamd. In de woning van een van de verdachten werd 600.000 euro aangetroffen, naast „verscheidene honderdduizenden in een koffer in een Brusselse hotelkamer en ongeveer 150.000 euro in een appartement dat aan een lid van het Europees Parlement toebehoort”, aldus het OM in een verklaring. Zondag zijn ook huiszoekingen gedaan in Italië. Het OM spreekt van een „criminele organisatie” in de zaak.

Er zijn zes mensen opgepakt en inmiddels zijn er twee weer vrijgelaten. Vier van de verdachten moeten woensdag voor de raadkamer verschijnen, onder wie een vicevoorzitter van het parlement.