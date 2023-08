Hond springt op gaspedaal golfkar en rijdt meisje omver

Bella, de trouwe viervoeter van de brandweer in Westland, reed ternauwernood over een jong meisje. Ze liep geen verwondingen op, zo maakten de hulpdiensten bekend in een persbericht. Daarin waarschuwden ze meteen voor de duizenden ongelukken die in de VS jaarlijks gebeuren met golfkarren. Vaak zijn daar kinderen bij betrokken.

Bij dit voorval afgelopen vrijdag zat Bella eerst nog keurig op haar stoel, tot ze plotseling een sprong naar beneden maakte en onverhoeds op het gaspedaal terechtkwam. Het karretje kwam in beweging en reed richting de bezoekers van een festival. Brandweerlieden in de buurt schoten volgens CNN direct te hulp, probeerden de wagen te stoppen en waarschuwden de menigte om aan de kant te gaan. Toch kon men niet voorkomen dat het 4-jarige meisje werd geraakt aan haar linkerbeen. Het liep wonderwel met een sisser af.

Het meisje zat niet veel later ’vrolijk popcorn te eten’, alsof er niets was gebeurd.