Ragna (39): ’Onze strijd om een gelijkwaardige verdeling werd voer om een boek te schrijven’

In de rubriek ’Wie Doet Wat’ spreken we elke week een vrouw over de rolverdeling tussen haar en haar partner. De vraag is: wie doet wat binnen de relatie? Ragna Heidweiller (39) is coach voor jonge professionals met gezinnen en auteur van het handboek: ‘In voor- en tegenspoed, maar alleen als jij de...