’Ik smeet mijn medaille tegen de muur’

Zo gefocust als de 23-jarige geboren ’s-Gravenzandse in Peking aan de start staat van de 1000 meter, zo geconcentreerd zit Jutta’s eigen Team Worldstream-Corendon duizenden kilometers verderop voor de televisie. Tussen de oranje en gouden ballonnen kun je een speld horen vallen.

Totdat de schaatsster in de tussenronde een misslag maakt. Er klinken oh’s en ah’s en Verweij laat zijn hoofd zakken. Het gezicht van Jutta staat na afloop van de wedstrijd op onweer en als ze even later met de telefoon aan het oor in beeld is, loopt Verweij naar buiten. ,,Ze moest even haar frustraties uitspreken. Ze kwam om te winnen”, zegt de schaatser bij terugkomst. ,,Ik herken veel van mezelf in haar. Maar het is ook niet mis wat ze de afgelopen twee jaar allemaal heeft gedaan. Midden in coronatijd een eigen schaatsteam opzetten en dan Olympisch zilver winnen. Er is niemand die haar dat nadoet”.

Schaatsster en vriendin Dione Voskamp uit De Lier, die nét niet naar de Olympische Spelen kon, beaamt dat. ,,Ze heeft een enorme drive en de Westlandse mentaliteit van niet zeuren maar poetsen. Zij is net als ik een tuindersdochter. Op jonge leeftijd werken, je eigen geld verdienen”, zegt ze over haar vriendin.

En dan is er nog de verschijning Jutta, die met haar atletische lichaam, lange blonde haren en herkenbare oogmake-up de schaatswereld behoorlijk heeft afgestoft. Met 2,4 miljoen volgers op Instagram is ze in binnen- en buitenland enorm populair. Vlak voor de wedstrijd postte ze nog een foto in schaatspak waar bijna 2600 reacties op kwamen.

Haar vriend Verweij is er nuchter onder dat zijn Jutta, dochter van een tomatenkweker, regelmatig viral gaat: ,,Ze ís ook heel mooi. Maar het komt ook omdat ze de laatste jaren veel heeft laten zien: ze is Wereldkampioen, Europees kampioen, Nederlands kampioen en heeft het wereldrecord laaglandbaan. Het is een win-win”, zegt Verweij.

Als Jutta Leerdam even later op televisie vertelt hoe het kwam dat de Japanse topfavoriet Miho Tataki er uiteindelijk met het goud vandoor is gegaan, komen bij het team alsnog de (vreugde)tranen. Een zichtbaar trotse Verweij maakt met de telefoon foto’s van zijn vriendin, die voor de camera ook een traantje wegpinkt. Chefkok Eric Tas van ‘t Ganzenest, die al tien jaar goed bevriend is met het schaatskoppel, vindt het een goed moment om de champagne open te trekken. ,,Proost op onze zilveren topper!”.